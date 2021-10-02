AKP'li başkanla ters düşmüştü... Elazığ Valisi Erkaya Yırık, görevden alındı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 05:50

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, merkeze çekildi. Yırık hakkındaki karar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yırık; Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, Yırık'ın yerine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.

AKP'Lİ BAŞKANLA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Vali Yırık, AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile ters düşmesiyle gündeme gelmişti. Deprem felaketiyle sarsılan Elazığ'da gerçekleştirilen toplantıya AKP il başkanı ve milletvekilleri, kurum müdürleri katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet duruma tepki göstermişti. Vali Yırık ise değerlendirme toplantısında bir davetin söz konusu olmadığını, toplantının yapılması için talimat verdiğini toplantıyı organize eden kişinin ise özel kalem müdürünün olduğunu savunmuştu.

Bu açıklama AKP'li il başkanı ile Vali arasında gerginliğe sebep olmuştu. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Vali Bey'in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki: bir vali böyle bir açıklama yapmaz" açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN'DAN YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan diğer atama kararları ise şöyle:

Kırıkkale Valiliğine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.