AKP'li belediye başkanı ölümden döndü: Eşi ve kızıyla hastaneye kaldırıldı

Isparta’nın Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AKP'li belediye başkanı ölümden döndü: Eşi ve kızıyla hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:06

AKP'li Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer’in kullandığı 32 AG 071 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Isparta #Belediye başkanı #kaza

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