AKP'li belediye konseri iptal etmişti... CHP'li belediyeden 'Hande Yener' kararı!

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Temmuz'da gerçekleşecek olan Hande Yener konserini iptal etmesinin ardından CHP'li Burhaniye Belediyesi'nden çarpıcı bir açıklama geldi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 19 Ağustos'ta Hande Yener'in konser vereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:37
AKP'li belediye konseri iptal etmişti... CHP'li belediyeden 'Hande Yener' kararı!
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AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Aromaterapi Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Hande Yener konseri düzenleyecekti. Ancak konserden birkaç gün önce aralarında TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Eğitim Bir Sen, Anadolu Gençlik Derneği’nin de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu isimli gerici oluşumların yaptıkları ortak açıklamanın ardından Yener’in konserini iptal edilmişti.

Söz konusu iptalin ardından CHP’li Burhaniye Belediyesi’nden dikkat çeken bir adım geldi.

CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, dün akşam Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında yaptığı konuşmasında ilçede Hande Yener’in konser vereceğini açıkladı.

MELEK MOSSO DA KONSER VERECEK

Deveciler, 33. Burhaniye Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 19 Ağustos’ta Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatro’da Hande Yener’in konser vereceğini söyledi. 

Ayırca, konserleri daha önce yine benzer gerici açıklamalar nedeniyle iptal edilen Melek Mosso’da 18 Ağustos’ta Burhaniye’de konser verecek.


Hande Yener Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye konser

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