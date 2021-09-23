AKP’li belediye, öğrenci konukevi tabelasıyla 8.5 katlı kaçak yapıya göz yumdu
Kaçak olduğu öne sürülen yapının bir şahsa ait olduğu ancak Kuran kursu olarak kullanılacağı iddia edildi. Camına belediyeye ait tabela konulan binanın cephe yüzeyi üç katlıymış görüntüsünde.
AKP’li Sultanbeyli Belediyesi, bir şahsa ait olduğu belirtilen imara aykırı kaçak yapıya “Sultanbeyli Belediyesi Kamu Yararına Öğrenci Konuk Evi” tabelası ile göz yumdu. Binanın Kuran kursu olarak hizmete açılacağı belirtildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yurttaş, AKP’li Sultanbeyli belediye başkan yardımcıları Erkan Dinç ve Yasir Ağırman hakkında “görevini kötüye kullanma” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehdi Sokak’ta bulunan yapıya belediye imar plan notlarına göre en fazla dört kat izin verilmesi gerekirken, bodrum dahil 8.5 kat çıkıldığı belirtildi. Dilekçede ayrıca inşaatın belediyeye ait olmamasına karşın önüne Sultanbeyli Belediyesi tabelasının konulduğu kaydedildi.
Savcılığa yapılan suç duyurusunun üzerine Sultanbeyli Kaymakamlığı ise belediye başkan yardımcıları Dinç ve Ağırman hakkında “soruşturmaya izin yoktur” kararı verdi. Bunun üzerine aynı yurttaş, soruşturma izni vermeyen eski Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay hakkında da suç duyurusunda bulundu.
KAYMAKAMIN YERİ DEĞİŞTİ
Kubilay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Metin Kubilay’ın soruşturmaya izin vermeme gerekçesi ‘imar mevzuatına aykırı yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi düzenlenmediği ve yapı kullanım belgesi bulunduğu’ hususları olarak sıralandı. Kaymakamlık makamı binayı yerinde inceleseydi, kaçak olarak yapıldığını görebilirdi. Savcılık makamınızca da incelense binanın kaçak olarak yapıldığı her türlü ispatı ve delilidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak karar veren eski Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay görevini kötüye kullanmıştır. Kaymakamın tayini, Kocaeli’nin Dilovası ilçesine çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Selçuk Yöntem'in tost fotoğrafı davasında gelişme
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı
- Perşembe günü kar ve dolu geliyor!
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu akşama dikkat!
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber