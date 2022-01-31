AKP'li belediye yaptı yapacağını: Mehmet Cengiz ihaleye doymadı
Ülkenin en borçlu belediyesi olan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesini 5’li çeteden Cengiz Holding’in ortağı olduğu Meram Elektrik Şirketi aldı. AKP'li belediyenin kasasından şirkete tam 57,4 milyon TL ödenecek.
Tam 5 milyar 742 milyon liralık borcu ile en borçlu belediyeler listesinin ilk sırasında yer alan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesini "5’li çete"den Cengiz Holding’in ortağı olduğu şirket aldı.
Bu ihaleyle de yetinmeyen Cengiz Holding’in şirketi, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile DHMİ’nin Adana Havalimanı için düzenlediği milyonlarca liralık ihaleleri de kaptı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2021 tarihinde “Elektrik Enerjisi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin katıldığı ve şirketin tam 57 milyon 418 bin TL teklif vererek ihaleyi aldığı açıklandı.
İHALE ÜSTÜNE İHALE
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Meram Elektrik Enerjisi Şirketi, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden de ihale aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Kasım 2021 tarihinde 2022 yılının ihtiyacı olan elektrik enerjisi alımı için ihale düzenledi. Bu ihaleyi de yine 7 milyon 303 bin TL teklif veren Meram Elektrik Enerjisi Şirketi’nin aldığı açıklandı.
Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Adana Havalimanı için düzenlediği elektrik enerjisi ihalesini kaptı. Şirket, DHMİ’nin düzenlediği ihaleyi tam 7 milyon 603 bin TL’ye aldı. Adana Havalimanı’nın elektriğini yıl sonuna kadar Meram Elektrik Enerjisi Şirketi verecek.
10 YILDA TAM 242 İHALE
Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin ilk sıralarında yer alan Meram Elektrik Enerjisi Şirketi de Cengiz Holding’le bağlantılı. Meram Elektrik, 2011 tarihinde Alarko Holding ve Cengiz Holding ortaklığında kuruldu. Şirket, 2012 ile 2021 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde de kamudan tam 1 milyar 94 milyon 833 bin TL değerinde 242 ayrı ihale aldı.
Tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle: İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES ve Akkuyu Nükleer Santral Limanı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Christian Eriksen, imzaya hazır!
- Dev bankadan Türkiye için enflasyon öngörüsü
- Kredili ödemelerde patlama
- Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım
- Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti
- İstanbul'da panik yaratan patlama
- Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia
- Beşiktaş'ın genç yıldızından itiraf!
- Borsa İstanbul'da son durum