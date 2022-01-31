AKP'li belediye yaptı yapacağını: Mehmet Cengiz ihaleye doymadı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:37

Tam 5 milyar 742 milyon liralık borcu ile en borçlu belediyeler listesinin ilk sırasında yer alan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesini "5’li çete"den Cengiz Holding’in ortağı olduğu şirket aldı.

Bu ihaleyle de yetinmeyen Cengiz Holding’in şirketi, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile DHMİ’nin Adana Havalimanı için düzenlediği milyonlarca liralık ihaleleri de kaptı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2021 tarihinde “Elektrik Enerjisi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin katıldığı ve şirketin tam 57 milyon 418 bin TL teklif vererek ihaleyi aldığı açıklandı.

İHALE ÜSTÜNE İHALE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Meram Elektrik Enerjisi Şirketi, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden de ihale aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Kasım 2021 tarihinde 2022 yılının ihtiyacı olan elektrik enerjisi alımı için ihale düzenledi. Bu ihaleyi de yine 7 milyon 303 bin TL teklif veren Meram Elektrik Enerjisi Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Adana Havalimanı için düzenlediği elektrik enerjisi ihalesini kaptı. Şirket, DHMİ’nin düzenlediği ihaleyi tam 7 milyon 603 bin TL’ye aldı. Adana Havalimanı’nın elektriğini yıl sonuna kadar Meram Elektrik Enerjisi Şirketi verecek.

10 YILDA TAM 242 İHALE

Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan şirketler listesinin ilk sıralarında yer alan Meram Elektrik Enerjisi Şirketi de Cengiz Holding’le bağlantılı. Meram Elektrik, 2011 tarihinde Alarko Holding ve Cengiz Holding ortaklığında kuruldu. Şirket, 2012 ile 2021 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde de kamudan tam 1 milyar 94 milyon 833 bin TL değerinde 242 ayrı ihale aldı.

Tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle: İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES ve Akkuyu Nükleer Santral Limanı.