AKP'li belediyenin Cumhuriyet Bayramı'nda kırışık bayrak asması tepki çekti
Kars'ı Arpaçay ilçesindeki AKP'li belediyenin Cumhuriyet Bayramı'nda caddelere ütüsüz Türk bayrağı asması sert tepki çekti.
Korkusuz gazetesi Barış Yarkadaş, sosyal medya üzerinde Kars'ın Arpaçay ilçesindeki 29 Ekim hazırlıklarında asılan kırışık Türk bayraklarını paylaştı.
Bayrakların ütüsüz ve bakımsız bir şekilde asılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından saygısızlık olarak nitelendirilirken görüntüler büyük tepki topladı.
"UTANDIM"
Bununla ilgili bir paylaşım yapan Yarkadaş şunları söyledi:
Memleketim Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde bayrağımıza büyük saygısızlık. AKP’li Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın yönettiği belediye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçenin meydanına hiç utanmadan bu bayrakları astırdı. Dostum İbrahim Bartan’ın çektiği görüntüleri izlerken utandım!
"BİR HATA YAPTIK"
Yarkadaş, paylaşımının ardından Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın kendisini aradığını açıkladı. Yardakaş, “Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay az önce aradı. AKP'li Altay, ‘Bir hata yaptık. Buna bir gerekçe bulmayacağız. Bayrağı ütüsüz asan işçilere 10 yevmiye kesme cezası verdik. Bayrakların yerine de ütülenmiş bayrakları astık. Bizim vatan ve bayrak sevgimizi herkes bilir’ dedi” paylaşımında bulundu.
2- Arpaçay Bld. Başkanı Erçetin Altay az önce aradı. AKP’li Altay, “Bir hata yaptık. Buna bir gerekçe bulmayacağız. Bayrağı ütüsüz asan işçilere 10 yevmiye kesme cezası verdik. Bayrakların yerine de ütülenmiş bayrakları astık. Bizim vatan ve bayrak sevgimizi herkes bilir’’ dedi. pic.twitter.com/yCFVTzMFJi— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 30, 2021
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