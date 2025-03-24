AKP’li Birinci’den çirkin paylaşım: Tepkiler sonrası sildi, açıklama yaptı!
AKP'li Mücahit Birinci, sosyal medya paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti. Birinci tepkiler sonrası paylaşımını silip açıklama yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye yönelik soruşturmaların yansımaları devam ederken, AKP'li Mücahit Birinci'den "iğrenç" bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Birinci, "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerini kullandı.
Birinci'nin çirkin göndermelerle dolu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı.
Birinci, söz konusu tepkilerin ardından paylaşımını silip açıklama yaptı.
Etiketler: #Mücahit Birinci #AKP
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