AKP'li Çelik'ten Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya kınama
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. AKP'li Ömer Çelik, saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır'' ifadelerini kullandı.
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