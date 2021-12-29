AKP'li Elitaş'tan kripto para açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 19:27

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda kripto para uzmanları ile bir araya geldi.

Elitaş, toplantı sonrası TBMM’de basın toplantısı yaptı.

Elitaş, şunları söyledi:

“KISA SÜREDE YASA ÇIKACAK”

Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı. Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.

Değişimlere ayak uydurabilecek bir metin hazırladıklarını söyleyen Elitaş, uzmanların da muhakkak yasal düzenleme olması kanaatinde olduklarını aktardı.