AKP’li Emre Cemil Ayvalı, "Siz isteyin, biz döneriz" diyen gençleri hedef aldı!
AKP MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dönün" çağrısına yanıt veren ve "Siz isteyin, biz döneriz" kampanyasını başlatan yurtdışındaki gençleri "Batının ezik köleleri" ifadeleriyle hedef aldı.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dönün" çağrısına bir video ile yanıt veren Boğaziçi Üniversitesi mezunları, AKP MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı tarafından hedef alındı.
AKP'li Ayvalı, ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yurtdışına giden, ancak Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine “Siz isteyin, biz döneriz” çağrısı yapan gençlere "Batının ezik köleleri" ifadelerini sarf etti.
Batının ezik köleleri. pic.twitter.com/WxpldD4Qgi— Emre Cemil Ayvalı (@emrecemil35) May 9, 2023
NE OLMUŞTU?
Son yıllarda birçok genç, daha iyi yaşam koşulları için ülkeyi terk ederek Avrupa'ya yerleşti. İktidarın, gençlerin taleplerine "Giderlerse gitsinler" diyerek kapıyı kapatması da, bu süreci hızlandıran adımlardan oldu.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ise, yurtdışına yerleşen gençlere "Dönün" çağrısı yapmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler de dün, hayallerindeki ortamın sağlanması halinde ülkeye geri döneceklerini belirterek “Siz isteyin, biz döneriz” başlıklı bir video yayımlamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu da gençlere, “Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir” diye seslenmişti.
Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir. https://t.co/kHuDV7KN7T— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2023
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