AKP'li Eyüp Gökhan Özekin pervasızlığın zirvesinde... 'Bu da mı montaj?'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:34

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:03

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videoların montaj olduğunu itiraf etmesinin yankıları sürerken, AKP cephesinden ilginç bir paylaşım geldi.

AKP MKYK yedek üyesi ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Eyüp Gökhan Özekin, Erdoğan'ın 'montaj' olduğunu itiraf ettiği videoyu yeniden paylaşarak, birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.

"BU DA MI MONTAJ?"

Özekin, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, videoyu "Bu da mı montaj?" ifadesiyle paylaştı.

Bu da mı montaj? ?? pic.twitter.com/bkVNjozynT — Eyüp Gökhan Özekin (@eyupgokhan) May 23, 2023

"GENÇLERİN EĞLENMEK İÇİN YAPTIĞI..."

AKP'li Özekin, tepkilerin ardından ise, yeni açıklamalarda bulundu.

Videonun 'montaj' olduğunu bildiğini, sadece 'eğlence' amaçlı paylaştığını savunan Özekin, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımdaki 'ironi'yi anlamadığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yine şaşırtmadılar. Gülme işareti koymadan paylaşacaktım bunu. Sonra malum arkadaşların idrak seviyesi aklıma geldi, gülme emojisi koyalım da ciddiye alır bunlar dedim. Yine de ciddiye almışlar. Yorumlara bakın. Bir de beni montaj olduğuna ikna için açıklama yapanlar, deep fake teknolojisi diyenler var. Yahu ne deep fake’i :))) Çocuklar bundan iyisini yapar. Ama güzelliği burada zaten.

Gençlerin eğlenmek için yaptığı, HDP desteğini karikatürize ettiği komik montajın ciddi ciddi montaj olduğunu ispat için yarışa girmişler. Teyit hesabına bile sormuşlar. Her zamanki gibi hakaretler, küfürler… Bu kesimin zeka seviyesi gerçekten acı. Ülkenin toplam kalitesini düşürüyorlar."

Gençlerin eğlenmek için yaptığı, HDP desteğini karikatürize ettiği komik montajın ciddi ciddi montaj olduğunu ispat için yarışa girmişler. Teyit hesabına bile sormuşlar ?? Her zamanki gibi hakaretler, küfürler…

Bu kesimin zeka seviyesi gerçekten acı. Ülkenin toplam kalitesini… — Eyüp Gökhan Özekin (@eyupgokhan) May 23, 2023