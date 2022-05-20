Son Dakika: Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
Burada konuşan Soylu "Biz hepimiz bu ülke Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı durumla karşı karşıya kalabilirdi. Batı bu savaşı tahrik etti. Batı bu savaşın olmasını istedi. Şu anda 140 binin üzerindeki insan Türkiye'ye geldi. Bin 100 yetim çocuk bizim bakımımız altında. Avrupa'ya milyonlarca insan gitti" dedi.
"502 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"
Göçmen konusuna değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de uzun zamandan beri tartışılan, speküle edilmeye çalışılan, siyasetin ana konusu haline getirilmeye çalışılan bir mesele var. O da Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacılar. Suriye İç Savaşı'nı biz çıkarmadık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık. Seyirci batı kaldı. Oralar bize uzak değil. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince büyük bir insanlık dramına sahip çıkan, büyük bir asalet sergileyen Avrupa söz konusu biz olunca bunu tersine çevirmeye çalışan bir politikayı Türkiye içerisinde tetiklemeye çalışmaktadır. Kış bitince Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince biz oradan insan cesedi topluyoruz. Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler. Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebilecek miyiz? Bizi kendi memleketimize geri döndürün' diye yüzlerce defa soruyla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad" dedi.
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