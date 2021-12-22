AKP’li Hakan Koştu ata topraklarını satmak istedi, deve güreşi festivali düzenleyecek

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Kasasında para bulunmadığı için hizmet edemediğini söyleyerek üç mahallede köy arazilerini 7 milyon TL’ye satan İzmir’in AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2 Ocak tarihinde binlerce liraya mal olan deve güreşi şenliği düzenleyecek. Ata topraklarının satılmasına karşı çıkan ve günlerce eylem yapan köylüler, “Başkan Koştu, hizmet yapmak için bütçemiz yok bahanesiyle eşe dosta ata topraklarını sattı. Yol yapımı için arazi satarak bütçe yaratmak istediğini söyledi. Köylünün arsasını satıp o paralarla deve güreşi düzenliyor pes doğrusu!” diyerek tepki gösterdi.

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçeye yol yapacağını bunun için de paraya ihtiyacı olduğunu belirterek Ferizler, Kadıköy ve Aşağıkırıklar köylerinde tarla vasfına sahip 97 bin 383 metrekare büyüklüğündeki tarım arazilerini satışa çıkardı. Toplamda 5 milyon 825 bin lira bedel belirleyen Bergama belediyesi, 7 milyon liraya ihale ile sattı. Satışa CHP ve İYİ Partililerin yanı sıra köylüler de eylem yaparak tepki göstermişti.

Yol için tarım arazilerini satan AKP’li Belediye Başkanı Koştu, Bergama Deve Güreşi Festivali düzenlemek için kolları sıvadı. 2 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek deve güreşleri için festivali Ege Bölgesi’nden 300’e yakın deve sahibi davet edildi. Sosyal medya hesabından ilçe halkını deve güreşlerine davet eden Koştu, “Ege bölgemizin en köklü geleneklerinden birisi olan Deve Güreşi Festivali için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Kapalı pazaryeri karşısı Deve Güreş Alanı’nda en güçlü develer arenaya çıkacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

BAŞKANIN DERDİ FESTİVAL

Hizmet yapmak için ata topraklarını satan başkanın deve güreşi yapmasına anlam veremediğini belirten yurttaşlar, “Bizler topraklarımızın satılmaması için tepki verdik eylem yaptık. Ama başkan arazileri hizmet yapacağını söyleyerek sattı. Bu kriz döneminde deve güreşi festivali düzenliyor. Binlerce lira harcama yapacak. Bizim arazilerimizi deve güreşi festivali için mi sattı. Ülke krizde ama başkan festival derdinde” dedi.