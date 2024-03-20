AKP'li ilçe başkanı, istifa eden kadının babasını darp etti... 'Yakamdan tutarak zorla depoya çekti'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:16

Güncelleme: 20.03.2024 - 20:45

Olay 18 Mart günü Sungurlu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir manavda meydana geldi.

ZORLA DEPOYA ÇEKİLMİŞ

Çorum'da bir kamu kurumunda uzman olarak görev yapan A. Yavuz, akşam saatlerinde alışveriş yapmak için gittiği manav dükkânında AKP Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile karşılaştı. İddiaya göre A.Yavuz burada, AKP Sungurlu ilçe başkanı Nuh Aluç tarafından bir işyerinin deposuna zorla çekilerek darp edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay sonrası A.Yavuz, Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yavuz'un savcılığa verdiği ifade de, “Nuh Aluç, alışveriş için gittiği işyerinin depo kısmına girmeden beni yakamdan tutarak depoya çekti. Boğazımı sıkarak, AK Parti Sungurlu ilçe başkanlığı görevinden on gün önce istifa eden kızımın istifa etmesinde benim dahilim olduğumu söyleyerek, boğazımı sıkma suretiyle Nuh Aluç, beni darp edip hakaretlerde bulundu” dedi.