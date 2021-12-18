AKP'li isimden ekonomi eleştirisi
TL'nin yabancı para birimleri karşısında değerinin giderek azalması ve ekonomik krizin derinleşmesi bazı AKP'li isimlerin de eleştirdiği bir konu haline gelmeye başladı. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Türk Lirası her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor. TL'nin değer kaybı kaşısında ve her geçen gün gelen zamlarla birlikte yurttaşların alım gücü de giderek azalıyor. Ve bu tablo ekonomik krizin iyice derinleştiğini gözler önüne seriyor.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.
Tayyar, dün yaptığı paylaşımda, AKP’lilerin sıklıkla dile getirdiği ‘dış güçlerin ekonomik saldırıları’ iddiası için "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer vermişti. Tayyar devamında, "Vücuttaki ‘mikrop’ gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır" demişti.
TAYYAR: SOSYAL GERGİNLİK DERİNLEŞİYOR
Tayyar, bugünkü paylaşımında ise döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pahalılığı ve belirsizlik ile ilgili paylaşımda bulundu. Tayyar, "Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar" ifadelerine yer verdi.
Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat."
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