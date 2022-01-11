AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden A101'e milyonluk ihaleler

11 Ocak 2022 Salı, 09:53

İşçilere yönelik baskı ve mobbing iddiaları ile gündeme gelen, asgari ücrete yapılan zammın ardından işçi çıkarmaya hazırlandığı belirtilen A101’in bağlı olduğu Yeni Mağazacılık A.Ş’nin aldığı son ihalenin tutarı dikkat çekti.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 2020 yılında toplam 70 milyon TL’lik dört ihale alan şirketin, 2021 yılında belediyeden aldığı tek ihale ile kasasına 47,2 milyon TL koyduğu ortaya çıktı.

SADECE BİR YILDA 70 MİLYON TL’LİK İHALE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı içinde, “İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektronik Kart ile Yardım ve Dağıtımı” adı altında açtığı ilk ihale 5 Şubat 2020’de gerçekleştirildi. İhale kapsamında, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden sonra yürütülen operasyonlar ile gündeme gelen Turgut Aydın’ın patron olduğu Yeni Mağazacılık A.Ş. ile 12,3 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İdare, 14 Mayıs 2020 tarihinde de “İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Amaçlı Sosyal Destek Kartı Alımı” ihalesi gerçekleştirdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen bu ihaleyi de Yeni Mağazacılık A.Ş. kazandı. Şirket ile masaya oturan belediye, 760 bin TL’ye imza attı. 14 Mayıs günü gerçekleştirilen ihaleden altı gün sonra, 20 Mayıs 2020’de bu kez, “İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektronik Kart ile Yardım ve Dağıtımı” ihalesi açıldı. Bu ihaleyi de aynı şirket kazanırken ihalenin bedelinin 19 milyon TL olduğu bildirildi. Belediye aynı isimle, 25 Ağustos 2020 tarihinde yeni bir ihale daha düzenledi. Bu ihale de aynı adrese giderken ihale bedeli kayıtlara, 38 milyon TL olarak geçti.

TEK İHALE İLE 47,2 MİLYON TL

2020 yılında AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 70 milyon TL’lik ihale alan şirket, 2021’i de boş geçmedi. İhale kayıtlarına göre idare, 7 Mayıs 2021’de, “Yardım Amaçlı Sanal Sosyal Kart Alımı” ihalesi açtı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin tek teklif vereni Yeni Mağazacılık A.Ş. oldu. İhale kapsamında taraflar arasında imzalanan sözleşme bedeli 47 milyon 250 bin TL oldu.