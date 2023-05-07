AKP'li Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 22:18

Güncelleme: 07.05.2023 - 22:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı sonrasında yetkililere güvenlik açığı nedeniyle tepki gösterdi. İmamoğlu'nun duruma sitem ettiği anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise "Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun." ifadelerini kullandı.



MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?



Mücahit Birinci 25 Eylül 1974 tarihinde Rize’de dodu. İlk öğrenimini Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. Birinci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Birinci, aynı zamanda Yeşilay Beylikdüzü Şubesi yönetim kurulu üyesidir.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN SİYASİ YAŞAMI

Birçok fikir dergisinde denemeleri olan ve televizyon programlarında yorumcu olarak katılan Birinci, siyasi hayatına 2012-2014 tarihleri arasında AKP Beylikdüzü İlçe Başkan yardımcılığı ile başladı. Daha sonra 2014 yılında Beylikdüzü’nde, AKP sıralarından meclis üyesi olarak seçilen Mücahit Birinci, 5 yıl süre ile, Beylikdüzü AKP meclis grup başkan vekilliği görevini yürüttü.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN ÖZEL YAŞAMI

Mücahit Birinci, Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) oğludur. Mücahit Birinci evli ve 2 çocuk babasıdır. Mücahit Birinci'nin 5 bin lira değerindeki atkısı sosyal medyada gündem olmuştu.



