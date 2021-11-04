AKP'li Nazım Maviş Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirileri yanıtladı

04 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022 bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında teknolojik gelişmeleri AKP’ye bağlayan AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Öğrencileri tabletlerle biz tanıştırmadık mı? Ya, bu ülkede Fatih Projesi’ni, okulları akıllı tahtalarla biz tanıştırmadık mı? Öğrencileri tabletlerle biz tanıştırmadık mı? Pandemi sürecinde, dünyanın bütün ülkelerinde uzaktan eğitim bir temel problem hâline gelmişken EBA dediğimiz sistemi biz üretmedik mi?” dedi.

Bakanlıkta dernek ve vakıfların etkili olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı’nı vakıflar, dernekler yönetmiyor, biz yönetiyoruz” diye konuştu. Vakıflar ve dernekler ile işbirliğine de işaret eden ve “Devleti, milleti ile problemi olmayan her türlü STK ile işbirliğine açığız” diyen Özer, artık odak noktası belirleyerek işbirliği yapacaklarını söyleyerek, “Onun haricinde mümkün olduğu kadar işbirliğini kısıtlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İYİ Parti’nin, 50 bin öğretmen ataması; HDP’nin ise 200 bin öğretmen ataması yapılması amacıyla bakanlığın bütçesinin artırılmasına yönelik verdikleri önergeler reddedildi.

KADIN VEKİL SAYISI

Görüşmelerin ardından soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile milletvekilleri arasında “kadın sayısı” tartışması yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, bakanlığı, kadın bürokrat sayısı açısından eleştirirken Bakan Özer de Meclis’i eleştirdi. Özer, eleştirilere “Kadın sayısını mümkün olduğunca yaygınlaştırmak için çabalıyoruz” dedi. Görüşmelere katılan bürokratları işaret eden HDP’li Paylan ise “Buradan bakınca öyle değil” ifadelerini kullandı. Bakan Özer ise milletvekillerine işaret ederek “Buradan baktığımızda da farklı bir şey görmüyoruz” yanıtını verdi.