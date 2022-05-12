AKP’li Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Hukukçular tartışsın

12 Mayıs 2022 Perşembe, 18:46

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ”kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, ”Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve ”Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlarından verilen cezaları onandı.

AKP’Lİ ÇELİK: KABİNEMİZİ HEDEF GÖSTERECEK ŞEKLE SOKUYORLAR

Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Kararla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu mesele, dosyanın içini ben bilmediğim gibi kendilerinin de bilmediği bir mesele. Hukukçular çıksın görüşlerini söylesinler" dedi.

Kararla ilgili açıklama yapanÇelik, şunları söyledi:

Dosyanın içini ne ben bilirim, ne CHP’nin siyasetçileri. Daha karar yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyadan tuttular, Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlamaya başladılar.





Bu mesele, dosyanın içini ben bilmediğim gibi kendilerinin de bilmediği bir mesele. Hukukçular çıksın görüşlerini söylesinler.





Bazıları yargı kararını beğenir, bazıları beğenmez. Şöyle bir adete döndü iş. Nerede bir yargı kararı çıksa hemen bunu Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı hedef gösterecek, kabinemizi hedef gösterecek şekle sokuyorlar. Mantıksız bir şey.





Nihayetinde ilk okuduğuma göre bazı davalarla ilgili verilen kararı Yargıtay bozmuş, diğerlerini de onamış.

Çelik ayrıca, mültecilerle ilgili tartışmalara ilişkin "Göç meselesi birtakım provokasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin güçlü diplomasi yürüttüğü ve turizm sezonu yaklaşırken daha kışkırtıcı yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Bu tarz Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı örgütler tarafından kullanılan bir tarzdır" yorumunda bulundu.