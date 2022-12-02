AKP’li Özlem Zengin şikâyet etmişti: Kemal Vanlı ifadeye de çağrılmadı
AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in şikâyeti üzerine evi polis tarafından aranıp telefon, bilgisayar ve tabletine el konulan gazeteci Kemal Vanlı, henüz ifade vermek için çağrılmadı.
AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in şikâyeti üzerine, gazeteci Kemal Vanlı’nın evi geçtiğimiz hafta Sulh Ceza Hâkimliği’nin arama ve el koyma kararıyla polisler tarafından basılmıştı.
Baskında Vanlı’nın telefon, bilgisayar ve tabletine el konulmuştu. Ancak Vanlı gözaltına alınmamıştı.
Konuya ilişkin Vanlı açıklama yaptı. Vanlı, bütün iddiaları reddederken tamamen kendisinin susturulması, gözdağı verilmesi ve gazetecilik yapamaması için böyle bir girişimde bulunulduğunu belirterek “Somut suç yok, suç üretmeye çalışıyorlar” dedi. Vanlı henüz ifade vermek için çağrılmazken bilgisayar ve telefonunun iadesi için verdiği dilekçeye cevap verilmedi. Avukatı Süleyman Kaya ise istinat edilen suçlardan dolayı ev aramanın hukukta yeri olmadığının belirtti.
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