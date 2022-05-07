AKP’li Ümraniye Belediyesi, lüks siteye kapalı pazar alanı verdi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

AKP’li Ümraniye Belediyesi tarafından alınan karar tartışmalara neden oldu. Kararla birlikte halkın kullanımına açık “park alanı” konumundaki bölge, lüks sitenin spor tesisine dönüştürüldü. Söz konusu olayı CİMER’e soran bir yurttaşa verilen yanıt ise meseleyi daha da karmaşık hale getirdi. CİMER’in verdiği yanıta göre söz konusu alana kapalı pazar yapılıyor ancak alana gidildiğinde ise bölgede lüks sitenin sınırları içerisine alınan bir spor tesisi olduğu görülüyor.

Belediye meclisinden altı ay önce çıkan kararla park alanına kapalı pazar yapılması kararının çıktığını belirten bölge sakini Bulut Can Okuducu, “Ümraniye Belediyesi Yamanevler Mahallesi’ndeki arazinin hemen bitiminde bir yeşil alan var. 5 bin metrekare olan alt katı hizmet alanı, 10 bin metrekaresi de yeşil alan. Alt kat şu anda tamamen otopark. Üstünde de üçte biri üstü kapalı sabit pazar. Üçte ikisi ise inşaat yapılırken boştu” diye konuştu.

İnşaat sürerken faaliyet hakkında bilgi almak için 23 Aralık 2021’de CİMER’e soru soran Okuducu, 17 Ocak 2022’de, “Söz konusu yerle ilgili yapılan incelemede 874 ada, 200 parsel üzerinde geçici şantiye koğuşlarının olduğu görülmüştür. Söz konusu diğer parsellerde ise 26.10.2020 tarih, 20/8093 ruhsat No ile belediyemiz uhdesinde kapalı pazar ve fuar alanı yapımı devam etmektedir” yanıtını aldı. Yanıt geldikten iki hafta sonra incelemek için bölgeye giden Okuducu, “İki hafta sonra bölgeye gittiğimde spor tesisi alanları gördüm. Ümraniye’de biz bu durumlara çok alışığız. Ümraniye Belediyesi bütün yeşil alanları yakınındaki özel kuruma, siteye veriyor. Sonra da ecrimisil cezası kesiyor. Bu artık Ümraniye Belediyesi’nin rutin hale gelmiş bir uygulaması. Yapılan tesise gittiğimde site sakinlerinin kullandığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Site önüne gittiğinde durumu anlatan bir video çektiğini ve sosyal medyadan paylaştığını aktaran Okuducu, “Paylaştığım video üzerine söz konusu sitenin sahibi Serhan Çetinsaya sosyal medyadan bana yanıt verdi. ‘Biz bu spor tesisini yapıp Ümraniyelilere hediye ettik. İddianız doğru değil. Burada Ümraniye Belediyesi’nin bir kuruşu bile harcanmamıştır’ dedi. Belediye kaynakları inşaatta kullanılmadı deniyor ancak bir yere kadar gelmiş bir inşaat vardı. Ayrıca sitenin etrafı tel örgülerle çevrili. Kapı girişinde de güvenlikler almıyor, satış ofisine yönlendiriyor” diye konuştu.

YANILTAN TANITIM

Okuducu, lüks site yapılmadan önce futbol sahası, golf sahası ve tenis kortunun sitenin içinde gibi tanıtıldığını da ekledi: “Yıllar önce bu park alanı sitenin dahilindeymiş gibi gösterilmiş. Aslında sitede yaşayanlar için de bu durum sorun. Site sakinleri orayı kendi mülkleri zannediyor. Belki de bir süre sonra burası halka açılacak. Site sakinleri de mağdur bir yerde. Burada göz göre göre yolsuzluk ve rant var.”

"KAMU YARARI VAR" İDDİASI

Söz konusu iddiaları Ümraniye Belediyesi Basın Danışmanlığı’na sorduk. Belediyenin verdiği yanıtta söz konusu alanın spor tesisine dönüştürüldüğü kabul edildi. Açıklamada alanın site içerisinde yer aldığı yalanlanmazken tesislerin yurttaşlara açık olacağı iddia edildi. Gazetemize yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İlgili pafta ve parselde yer alan Sergi ve Fuar Alanı projemiz haftanın belirli günlerinde kapalı pazaryeri olarak hizmet verecektir. Peyzaj alanında bulunan spor alanları da Ümraniye halkının hizmetine sunulacaktır. İlgili tesis tamamen kamu yararı gözetilerek inşa edilmekte olup, tamamlanmasının ardından dileyen tüm vatandaşlarımız buradan faydalanacaktır.”