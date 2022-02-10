AKP'li vekil Ahmet Akay'dan gazeteci İsmail Arı'ya tehdit!

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Arı, "Milletvekili Akay'a 'beni tehdit ediyorsunuz' dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 17:10
AKP'li vekil Ahmet Akay'dan gazeteci İsmail Arı'ya tehdit!
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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Twitter hesabından kendisine yönelik tehditleri paylaştı.

Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın avukatının silahla çekilen videosuna ulaştı. AKP'li vekil Akay'ı arayıp avukatının videosu hakkında açıklama yapmasını isteyen Arı, Ahmet Akay tarafından tehdit edildiğini söyledi.

İsmail Arı’nın açıklaması şöyle:

  • AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın avukatının satışı yasak uzun namlulu silahla videosuna ulaştım. AKP Milletvekili Akay'ı bir açıklamanız var mı? Diye aradım. Akay, "Sana ulaşırsam seni perişan ederim" diye beni açıkça tehdit etti. İşte avukatının o videosu
  • Milletvekili Akay'a "beni tehdit ediyorsunuz" dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü. Ayrıca Akay'ın bu ilk vukuatı da değil. Daha önce de oğlunun memura rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

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