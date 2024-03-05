Fuhuştan tutuklanan AKP'li belediye başkanı Mehmet Enis Doğan 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi

Elazığ’da ''bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı'' iddiasıyla yapılan ''Cemre Operasyonu'' kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, ''bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek'' suçundan tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığının Doğan’ı ''kesin ihraç'' talebiyle disipline sevk ettiği öğrenildi.

ANKA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:44
Fuhuştan tutuklanan AKP'li belediye başkanı Mehmet Enis Doğan 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi
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Elazığ’da ''bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı'' iddiasıyla yapılan ''Cemre Operasyonu'' kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, ''bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek'' suçundan tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığının Doğan'ı ''kesin ihraç'' talebiyle disipline sevk ettiği öğrenildi.

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde ''bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri'' ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 gün önce ''Cemre Operasyonu'' adı altında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında ''otel sahibi olan ve otelinde fuhuş yaptırdığı'' ileri sürülen AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP’li Başkan Doğan’ın tutuklanması kararı sonrasında AKP Elazığ il başkanlığının Doğan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği alınan kararın ise Genel Merkeze gönderildiği öğrenildi.


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