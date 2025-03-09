AKP'nin '8 Mart' korkusu: İstanbul'da bazı metro seferleri normale döndü!

Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü.

AKP'nin '8 Mart' korkusu: İstanbul'da bazı metro seferleri normale döndü!
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 08:12

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #metro istanbul #8 mart

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