AKP'nin '8 Mart' korkusu: İstanbul'da bazı metro seferleri normale döndü!
Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü.
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #metro istanbul #8 mart
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