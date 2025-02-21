AKP’nin imam hatip derneğine kiraladığı binayı CHP sanat merkezine dönüştürdü

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:11

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:11

Eskişehir Odunpazarı’nda 2006 yılında belediye tarafından yapılan 2 katlı bina, 2012’de dönemin AKP’li yönetimi tarafından Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (ESİMDER) 15 yıllığına kiraya verildi. Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında CHP’li Başkan Kazım Kurt tarafından yönetilmeye başlandı. Ancak 2024 yılında yapılan Sayıştay denetimlerinde, bu kira süresinin ilgili yasaya aykırı olduğu ve kamu binalarının 10 yıldan fazla kiraya verilemeyeceği tespit edildi. Bu doğrultuda Odunpazarı Belediyesi, sözleşme süresini 10 yıla indirerek, Odunpazarı Kaymakamlığı vasıtasıyla 12 Ekim 2024’te binayı tahliye etti. Tahliyenin ardından bina, sanatın ve sanatseverlerin yeni merkezi haline gelmesi için yeniden düzenlendi.

SANATÇININ EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN OLACAK

Odunpazarı Sanat Merkezi (OSM), yalnızca bir sergi alanı değil; sanatçıların üretim yaptığı, sanatseverlerin ilham bulduğu, sanatı hissedebileceği bir yaşam alanı olacak. Tarihi dokusuyla büyüleyen Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Hicri Sezen Meydanı’nda yükselen bu merkez, sanatın ve sanatçının en büyük destekçilerinden biri olacak. OSM, 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’te kapılarını aralayacak. Açılış, usta sanatçı Zeki Ünal’ın büyüleyici eserlerinden oluşan “Masalsı Düşler” sergisiyle sanatseverleri bekliyor olacak.

‘SANATI ULAŞILABİLİR KILMAK İSTİYORUZ’

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, söz konusu harekete ilişkin yaptığı açıklamada, “Odunpazarı Sanat Merkezi’ni, sanatın her dalına destek vermek ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla hayata geçirdik. Açılışımızı Zeki Ünal’ın ‘Masalsı Düşler’ sergisiyle yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben tüm sanatseverleri, tüm ilerici demokrat, aydın hemşehrilerimi bu anlamlı açılışta bizimle buluşmaya davet ediyorum” dedi.