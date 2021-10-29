AKP'nin kalesi Bağcılar'da gençlerin isyanı
Ekonomideki son durum ve yurttaşların geçim çilesini, AKP'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Bağcılar'da gençlere sorduk. Cumhuriyet TV mikrofonlarına konuşan genç yurttaşlar, geleceğe dair bir ümitleri olmadığını dile getirdi.
Türk-İş'in son araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 93 lira olarak belirlendi. Araştırmaya göre, yoksulluk sınırı ise Türkiye'de ilk kez 10 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Bu durumu, AKP'nin İstanbul'da en çok oy aldığı merkezlerden biri olan Bağcılar'da gençlere sorduk.
Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan gençler, yurt dışına gitmek için gerekli parayı biriktiremediklerini, geleceğe dair herhangi bir ümitlerinin kalmadığını söyledi.
''GELECEĞİM ÇALINDI BU ÜSTÜMÜ BİLE ARKAŞIMDAN ALDIM''
Cumhuriyet TV'ye konuşan gençlerin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bir mağazaya giriyorsun, en düşük 200 liraya bir şey bulabiliyorsun. Alışveriş yapıyorsun ama cebindeki para o mağazada bitiyor. Bir ümidim yok.
- Tek bir şey yüz lira, alamıyorsun ki. Her yıl aynı şeyi söylüyorlar. Fiyatlar belli zaten. Dolar olmuş 10 lira. Düşeceğe de benzemiyor.
- Türk olmaktan gurur duyuyorum ama Türkiye'de yaşamaktan nefret ediyorum.
- Yabancı ülkelerde 1 lira yükseliyor, herkes isyan çıkarıyor. Burada kimse bir şey diyemiyor.
- Ekonomi çöp. Şahsen ben ülkeden gitmeyi düşünüyorum. O da parayla. Vize, pasaport için de para lazım ki, bu ülkeden gitmem lazım. 6-7 milyar para olmalı yurtdışına çıkmak için. Geleceğimi çaldılar. Geleceğim çalındı. Bu üstümü bile arkaşımdan aldım.
Kameraman: İsmail Bayraktar
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