AKP'nin kalesinde isyan: 'Yıkarsa AK Parti yıkar'

Konya Selçuklu Belediyesi, Sulutaş mahallesindeki Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içine yapılan yaklaşık 50 ev için yıkım kararı aldı. Belediye ekipleri, bu sabah bölgeye giderek yıkım çalışmalarına başladı. Evi için yıkım kararı alınan bir yurttaş, "Yıkarsa AK Parti yıkıyor" dedi.

ANKA
31 Mart 2022 Perşembe, 18:37
AKP'nin kalesinde isyan: 'Yıkarsa AK Parti yıkar'
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AKP’li Selçuklu Belediyesi, Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içine yapılan 50 ev için kaçak olarak yapıldıkları gerekçesiyle aldığı yıkım kararını bugün uygulamaya başladı.

Yurttaşlar, yıkım kararının durdurulması için mahkemeye başvurduklarını ancak belediyenin kararı beklemeden yıkım işlemini başlattığını iddia etti. Yıkım sırasında belediye çalışanlarının ormana zarar verdiği ana ilişkin görüntüler de yurttaşlarca kamerayla kayda alındı.

"YIKARSA AK PARTİ YIKAR"

Yıkım kararına tepki gösteren bir yurttaş, “Şu anda başkanlara seslenmek istiyorum. Yıkarsa AK Parti yıkıyor. AK Parti şu anda kendisini yıkıyor. Yıkılan bizim evlerimiz değil. Yıkılan, AK Parti’ye oy vermiş AK Parti gönüldaşlarının gönülleri. AK Parti’nin bundan sonra eski popülerliğini bulması imkânsız. Şu görünen manzaraya bakar mısınız? Şu anda AK Parti kendisini yıkıyor. Bu yapılanlarla AK Parti belediyeleri, reisi yıkıyor. Bunu tüm AK Parti il teşkilatları duysun. Belediyeye birileri yönlendirme yapıyor. Burada yıkılan bizim evlerimiz değil, yıkılan AK Parti’dir. AK Parti kendi sonunu hazırlıyor" dedi.

"YAPILAN VATANDAŞA ZULÜMDÜR"

Başka bir yurttaş ise “Burada şu an yaşadığımız zulümden başka bir şey değil. Burada bu halka yapılan zulüm. Burada insanlar kendi çapında bir yerler yaptılar. Belediye buna öncelikle göz yumdu. Neden? Ceza yazması gerekiyordu. Vatandaş halısını, kilimini serdi, sonra da büyük yıkım gerçekleşti. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.

"MAHKEME SONUÇLARINI BEKLİYORDUK"

Evi için yıkım kararı alınan başka bir yurttaş da mahkeme kararı beklenmeden yıkıma başlandığını öne sürerek şöyle konuştu:

  • Sabah yıkmaya gelip başladılar. Biz, mahkeme sonuçlarının sonuçlanmasını istiyorduk. Mahkeme sonucuna göre yıkım kararı çıktıysa yıkalım. Yıkım kararı çıkmazsa, haklıysak, hakkımız neyse onu alalım. Biz bunu bekliyorduk ama inat etmişler, ‘illa yıkacağız’ diyorlar. Mahkeme sonucunu da beklemediler. Yaptığımız evlerimizi başımıza yıktılar. Ramazan’dan önce, ekonomik krizin olduğu bir zamanda insanların evlerini yıkmalarını yakıştıramıyoruz. Bu insanlık değil.


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