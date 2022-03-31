AKP'nin kalesinde isyan: 'Yıkarsa AK Parti yıkar'

31 Mart 2022 Perşembe, 18:37

AKP’li Selçuklu Belediyesi, Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içine yapılan 50 ev için kaçak olarak yapıldıkları gerekçesiyle aldığı yıkım kararını bugün uygulamaya başladı.

Yurttaşlar, yıkım kararının durdurulması için mahkemeye başvurduklarını ancak belediyenin kararı beklemeden yıkım işlemini başlattığını iddia etti. Yıkım sırasında belediye çalışanlarının ormana zarar verdiği ana ilişkin görüntüler de yurttaşlarca kamerayla kayda alındı.

"YIKARSA AK PARTİ YIKAR"

Yıkım kararına tepki gösteren bir yurttaş, “Şu anda başkanlara seslenmek istiyorum. Yıkarsa AK Parti yıkıyor. AK Parti şu anda kendisini yıkıyor. Yıkılan bizim evlerimiz değil. Yıkılan, AK Parti’ye oy vermiş AK Parti gönüldaşlarının gönülleri. AK Parti’nin bundan sonra eski popülerliğini bulması imkânsız. Şu görünen manzaraya bakar mısınız? Şu anda AK Parti kendisini yıkıyor. Bu yapılanlarla AK Parti belediyeleri, reisi yıkıyor. Bunu tüm AK Parti il teşkilatları duysun. Belediyeye birileri yönlendirme yapıyor. Burada yıkılan bizim evlerimiz değil, yıkılan AK Parti’dir. AK Parti kendi sonunu hazırlıyor" dedi.

"YAPILAN VATANDAŞA ZULÜMDÜR"

Başka bir yurttaş ise “Burada şu an yaşadığımız zulümden başka bir şey değil. Burada bu halka yapılan zulüm. Burada insanlar kendi çapında bir yerler yaptılar. Belediye buna öncelikle göz yumdu. Neden? Ceza yazması gerekiyordu. Vatandaş halısını, kilimini serdi, sonra da büyük yıkım gerçekleşti. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.

"MAHKEME SONUÇLARINI BEKLİYORDUK"

Evi için yıkım kararı alınan başka bir yurttaş da mahkeme kararı beklenmeden yıkıma başlandığını öne sürerek şöyle konuştu: