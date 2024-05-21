AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

Yayınlanma: 21.05.2024 - 19:11

Güncelleme: 21.05.2024 - 19:11

AKP'nin kalesi olarak bilinen Rize’de AKP İl Başkanı Hikmet Ayar, seçim sonuçlardan ötürü kendilerinin de memnun olmadıklarını, kendisinin seçimden önce görevden affını bildirdiğini fakat kendisine izin verilmediğini söyledi.

Ayar, seçimlerin son bulmasıyla birlikte 'görevinden affını istediğini' açıkladı.

"SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Ayar, oy oranlarına değindi ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de düşüş yaşandığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

“31 Mart seçimleri ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Belediye başkanlık oylarımızda da İl Genel Meclisi oylarımızda da tüm Türkiye’de olduğu gibi bir düşüş vardır. Türkiye genelindeki düşüş ile Rize’deki düşüş aynı oranda olmuştur. Seçimlere katılım oranında da düşüş olmuştur. 2019’a göre Türkiye genelinde seçime katılım yüzde 84,61‘den yüzde 78,55’e düşerken Rize’de yüzde 83,24’den yüzde 78,73’e düşmüştür. 2019 yılında 18 belediyeden 14 belediye kazanmışken 31 Mart’ta 13 belediye kazandık. 2019’da kaybettiğimiz iki ilçe belediyesini bu sefer kazanırken, daha önce kazandığımız üç belediyeyi kaybettik. 14 belediyemiz vardı. Şimdi de 13 belediyemiz var. Bu 13 Belediyenin sekiz tanesi eski arkadaşlarımız, beş tanesi de yeni isimlerdir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına bu işi Rize’den başlatalım diyerek Rize İl Başkanlığı görevimizden affımızı istedik. Tekrar altını çiziyorum bizi memnun etmese de Rize seçim sonuçları olarak hâlâ Türkiye birincisidir. Türkiye birincisi olan Rize’nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım seçim sonuçlarından bağımsız olarak alınan bir karardır. Zira yukarıda da belirttiğim gibi seçim öncesinde bu talebimi 2 kere yazılı 2 kere de sözlü belirtmiştim. Umarım ve ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir. Sadece il Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bir nefer olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Partimin emrinde olmaya her zaman devam edeceğim."