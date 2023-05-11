AKP'nin konserinde sahne alan Muazzez Ersoy'dan seçim desteği: 'Durmak yok, yola devam'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:29

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:29

14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala partilerin seçim çalışmaları da son sürat devam ediyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından halk konserinde sahne alan şarkıcı Muazzez Ersoy'un sözleri gündem oldu.

Çiğli Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen mitingde sahne alan Muazzez Ersoy, AKP’nin sloganını söyleyerek “Haydi bismillah” dedi. O anları AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Mitingde AK Parti İzmir milletvekili adayları Muhammet Doğan ve Yasin Demirel de birer konuşma yaptı. Mitingin ardından sanatçılar Kutsi ve Muazzez Ersoy, alandakilere konser verdi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Ersoy, sık sık AKP etkinliklerinde yer alan ve Erdoğan'a desteklerini sunan ünlülerin başında geliyor. Daha önce Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalının kuruluşunun 8'inci yılı için düzenlenen konserde yer alan Muazzez Ersoy, o dönem oldukça tepki almıştı.