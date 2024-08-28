AKP'nin UKOME inadı son buldu: Bakan Uraloğlu'ndan 'onay' açıklaması

Yayınlanma: 28.08.2024 - 22:37

Güncelleme: 28.08.2024 - 22:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sorununun çözümüne yönelik önemli adımların atıldığını ve yeni taksi sisteminin hayata geçirilmesine az kaldığını duyurmuştu.

İmamoğlu, yarınki UKOME toplantısında İstanbul için kritik kararlar alınmasını beklediğini ifade etmişti:

“İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.”

BAKANDAN 'ONAY' GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ifade etti.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."