AKP'nin yeni Grup Başkanvekili de Türkçe Olimpiyatçı çıktı

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:16

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, iktidarın “FETÖ finansörü” olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere ilişkin "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” ifadelerini kullanmıştı.

Özkan'ın bu sözlerinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan kendisine itiraz etti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, BAE tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı.

Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Bartın milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

YENİ AKP BAŞKANVEKİLİ TÜRKÇE OLİMPİYATLARI'NDA ÇIKTI

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Bartın milletvekili Yılmaz Tunç'un Türk yargısını Fethullahçılara bıraktığı yasa tasarısına imza atan milletvekillerinden biri olduğunu söyleyen gazetemiz yazarı Barış Pehlivan şunları söyledi:

"HSK'nın Türkiye Yargısını, Fethullahçılar'ın ele geçirdiği HSK'daki dönüşümü var ya o HSK teklifini hazırlayanlardan birisidir. Yani Türk yargısını Fethullahçılara teslim edilmesi için imza atan çabalayan milletvekillerinden birisidir" dedi.

Ayrıca Tunç'un FETÖ finansmanı ile gerçekleştirilen Türkçe Olimpiyatları'na övgü dolu paylaşımlar yaptığı ve organizasyonlarda çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

Öte yandan Yılmaz Tunç'un, 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ergenekon örgütü ile ilgili açıklamasını duyurarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ve "Ergenekon’u ‘Hükümeti şiddet yoluyla devirmek isteyen bir terör örgütü’ olarak tanımlayan AİHM kararı da mı gayrimeşru?" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.