AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan yeni paylaşım
CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Baykal, "Eleştirilerime tahammülsüzlükleri muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…" dedi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı.
Baykal daha sonra AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine ise Onedio Haber Müdürü Abdullah Demir'e konuşarak, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullanmıştı.
Baykal'dan günler sonra bir paylaşım daha geldi.
"SIFIR POLİTİKA, SIFIR VİZYON..."
Altılı masayı hedef alan Baykal, şu ifadeleri kullandı:
"Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…"
Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…— Aslı Baykal (@asliibaykal) December 1, 2022
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Ortak akıl koalisyonu
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme