AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan yeni paylaşım

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:24

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı.

Baykal daha sonra AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine ise Onedio Haber Müdürü Abdullah Demir'e konuşarak, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullanmıştı.

Baykal'dan günler sonra bir paylaşım daha geldi.

"SIFIR POLİTİKA, SIFIR VİZYON..."

Altılı masayı hedef alan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Altı benzemezin tek ortak noktası ‘Erdoğan gitsin’. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu…"