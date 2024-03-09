Akrabalar arasında kavga: 1 ölü
Samsun’un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem S. çıkan tartışmada akrabası Bahri Sezgin’e silahla ateş etti.
Bahri Sezgin ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası Ekrem S., sosyal medyada yaptığı canlı yayınla İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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