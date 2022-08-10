Akrabaların taşlı, sopalı arazi kavgası: 5 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Lice ilçesinde dün gece, akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırdı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kavgada, taş ve sopayla yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayların daha fazla büyümemesi için hastanede önlem alırken, jandarma ise soruşturmayı sürdürüyor.
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