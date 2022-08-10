Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:21

Fatsa ilçesinin Saraytepe Mahallesi'nde 9 Ağustos Salı akşam saatlerinde; fındık hasadı için başka illerden Ordu'ya gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik önleminin alındığı bölgede, ekipler, silah kullanan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.