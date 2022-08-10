Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:55

Yeşilkent Mahallesi'nde 8 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde cadde üzerindeki bir kafenin önünde bekleyen bir grupla, otomobille olay yerine gelen kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Kafenin önündeki kişiler, tartıştıkları kişileri kovalamaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine iki saldırgan bellerinden çıkardıkları tabanca ile ateş açtı. Bir saldırgan, kendisini kovalayan kişiye kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sonucu Özgür Ç., Mustafa Ç., Ömer Ç. ve Armağan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın arından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.