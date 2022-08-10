Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İstanbul Esenyurt’ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Bir şüphelinin, peşinden gelen kişilere kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilkent Mahallesi'nde 8 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde cadde üzerindeki bir kafenin önünde bekleyen bir grupla, otomobille olay yerine gelen kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Kafenin önündeki kişiler, tartıştıkları kişileri kovalamaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Bunun üzerine iki saldırgan bellerinden çıkardıkları tabanca ile ateş açtı. Bir saldırgan, kendisini kovalayan kişiye kurşun yağdırdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Silahlı saldırı sonucu Özgür Ç., Mustafa Ç., Ömer Ç. ve Armağan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın arından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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