Akrebin soktuğu genç zehirlendi
Çorum'da akrep sokması nedeniyle zehirlenen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Muharrem G., Mecitözü ilçesi Koyunağıl köyündeki ikametinde akrep sokması sonucu zehirlendi.
Yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem G, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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