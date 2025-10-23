Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray'da korkunç kaza... Üç kardeş feci şekilde can verdi!

23.10.2025 15:37:00
İHA
Eskil ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçeden Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyona çarptı.

Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA!

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

