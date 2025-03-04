Aksaray'da acı olay... Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:48

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:48

Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören 4 çocuk babası Erol Karakülah, saat 01.00 sıralarında evinde yaşamını yitirdi.

Olayı duyup ağabeyinin evine giden taksici 3 çocuk babası Sami Karakülah da bir süre sonra kendi evine döndü.

Sami Karakülah da saat 03.00 sıralarında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

Erol ve Sami Karakülah kardeşler, Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.