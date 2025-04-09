Aksaray'da acı ölüm... Muayene olmaya giderken can verdi!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:08

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyü çıkışında dün saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sezai Çınar (75) yönetimindeki motosikletiyle, rahatsızlığı nedeniyle Ortaköy Devlet Hastanesi'ne giderken, arkasından gelen U.D. (35) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada Çınar, yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezai Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü U.D. kazanın ardından gözaltına alındı.

"BUGÜN BENİM SON GÜNÜM"

Çınar'ın birkaç gün önce köy meydanındaki kahvenin önünde "Bugün benim son günüm. Hakkınızı helal edin" şeklinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Sezai Çınar'ın cenazesinin bugün, otopsinin ardından Bozkır köyünde defnedileceği belirtildi.