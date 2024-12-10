Aksaray’da enşite-kayınbirader kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray'da R.Y. (27), kavga ettiği eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kayınbiraderi Ümit Ç.’yi (21), çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı.

Aksaray’da enşite-kayınbirader kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:15

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi’nde, R.Y. (27) isimli şahıs, eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kayınbiraderi Ümit Ç.’yi (21) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şehit Mehmet Sevindi Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Bir çocuk annesi M.Y. (22), dün gece eşi R.Y. ile tartışarak annesi Aşure Ç. ve kardeşi Ümit Ç.’nin evine gitti. Bugün ailesiyle birlikte evine dönen M.Y., eşi ile barışma girişiminde bulundu.

Bu sırada kayınbirader Ümit Ç., ablası ile eniştesini barıştırmaya çalışırken R.Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., tabanca ile kayınbiraderini karnından ve bacağından vurdu. Kanlar içerisinde kalan Ümit Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, R.Y.’yi gözaltına aldı. Yaralı Ümit Ç.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan M.Y., “Dün eşimle tartıştık, ben de babaevime gittim. Bugün annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay yaşandı” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #aksaray #kavga

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