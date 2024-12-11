Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:50

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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