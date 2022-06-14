Aksaray’da dereler taştı, evleri ve mandıraları su bastı

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 17:30
Aksaray’da dereler taştı, evleri ve mandıraları su bastı
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Aksaray'ın Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü.

Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

Aksaray’dan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

 

 


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