Aksaray’da dereler taştı, evleri ve mandıraları su bastı
Aksaray'ın Taşpınar beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı.
Aksaray'ın Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü.
Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti.
Aksaray’dan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.
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