İzmir'de 'kız arkadaşıma laf attı' kavgası: 5 tutuklama
İzmir'de kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği Ş.C.'yi (54) çıkan kavgada bıçakla ağır yaralayan S.A. (27) ile yanındaki 4 arkadaşı yakalanıp tutuklandı.
Olay, 8 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi.
S.A., çıkan kavgada kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü Ş.C.'ye bıçakla saldırdı. Ş.C. karnına aldığı iki bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ş.C. tedaviye alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda; şüpheli S.A. ile yanındaki arkadaşları Y.K. (21), Ö.U. (20), A.B. (19) ve M.A.Ç. (25) yakalandı.
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen gözaltına şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Öte yandan kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #İzmir #kavga #bıçaklı kavga
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