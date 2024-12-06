Kırklareli'nde erkek vahşeti: Boşandığı kadını katletti

Kırklareli'nde evine gelen eski eşi tarafından bıçakla yaralanan Songül G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde erkek vahşeti: Boşandığı kadını katletti
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:30

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

KURTARILAMADI

Dün, eski eşi Ü.D. (39) tarafından bıçakla yaralanan Songül G. (37) tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı Ü.D'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ü.D. bir süre önce boşandığı Songül G'yi, dün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evinde bıçakla yaralamıştı.


Etiketler: #Kırklareli

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