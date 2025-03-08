Aksaray'da iki otomobil birbirine girdi: 20 yaşındaki Medine öldü

Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:51

Güncelleme: 08.03.2025 - 11:52

Samet Şahin (23) kontrolündeki 14 BG 661 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 66 DC 611 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Samet Şahin ve aynı araçtaki Arif Şahin (20) yaralandı, Medine Şahin (20) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.