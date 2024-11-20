Sakarya'da kadın cinayeti: Şelale Mırzalı, 3 aylık sevgilisi tarafından katledildi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çalıştığı markete gitmek istediği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan erkeğin silah ile kaçarken görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında, markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, silahlı saldırıya uğradı.
KADIN KURTARILAMADI
Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
FAİL YAKALANDI
Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak ortasında işlenen cinayetin faili A.A.’yı (45) olayda kullandığı tabanca ile birlikte Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.
OLAYA İLIŞKİN YENI AYRINTILAR
Öte yandan, bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı’nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı ve 3 aydır da A.A. ile sevgili olduğu öğrenildi.
PİŞKİN SAVUNMA
Yakalanan ve evli olduğu öğrenilen A.A.’nın ilk ifadesinde, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
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