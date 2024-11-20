Sakarya'da kadın cinayeti: Şelale Mırzalı, 3 aylık sevgilisi tarafından katledildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:12

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:13

Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında, markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, silahlı saldırıya uğradı.

KADIN KURTARILAMADI

Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

FAİL YAKALANDI

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak ortasında işlenen cinayetin faili A.A.’yı (45) olayda kullandığı tabanca ile birlikte Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.

OLAYA İLIŞKİN YENI AYRINTILAR

Öte yandan, bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı’nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı ve 3 aydır da A.A. ile sevgili olduğu öğrenildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Yakalanan ve evli olduğu öğrenilen A.A.’nın ilk ifadesinde, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.