Aksaray'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:51

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:51

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda S.G.D. (30) idaresindeki 68 ACF 398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.