Aksaray'da otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Muhteber Nur Karsandı (22) yaralanırken, arkadaşı Ülger Yıldız (25) da hastanede yaşamını yitirdi.
Bahçesaray Mahallesi 5746 Sokak'ta, 9 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Muhteber Nur Karsandı yönetimindeki 68 AG 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçarak, ters döndü.
Kazada sürücü Muhteber Nur Karsandı ve yanındaki arkadaşı Ülger Yıldız yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Karsandı ve Yıldız'ı araçtan çıkardı.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ülger Yıldız, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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