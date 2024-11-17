Aksaray’da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Aksaray’da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Aksaray’da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:28

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Kültür Merkezi önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda karşıya geçmek isteyen S.R. (17) ve C.Ç. (7) isimli çocuklara, seyir halindeki TIR'ların arkasından yola çıkarak Ankara istikametine seyreden N.A. (25) yönetimindeki 06 CZR 452 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklara ilk müdahale çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuklar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #aksaray #otomobil #Çocuk

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